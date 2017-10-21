События

13:08 21.10.2017

Похитительница ребёнка задержана, девочку обследуют медики

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил о задержании похитительницы ребенка, похищенного накануне в Оболонском районе Киева

"Злоумышленница задержана!.. Ребенка обследуют медики", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В свою очередь, как сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук, оперативники установили, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской: камеры видеонаблюдения зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

"На видеокамерах, установленных на здании дошкольного учреждения, зафиксировано похищение ребенка: женщина разговаривала по телефону перед входом, потом зашла в помещение, а вернулась с детской переносной корзиной. При этом она несколько раз оглянулась и убежала. Злоумышленницу узнал отец похищенной девочки и сообщил, что видел ее по дороге в садик", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Оболонском районе Киева в пятницу вечером неизвестный человек похитил младенца, оставленного в коляске возле детского садика, пока его отец ходил забирать старшую дочь.

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Интерфакс-Украина
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