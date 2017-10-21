События

06:45 21.10.2017

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушали перемирие, потерь среди украинских военных нет – штаб

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушали перемирие, потерь среди украинских военных нет – штаб

        За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие, на что силы АТО 16 отвечали в ответ. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "В конце прошедших суток в районе проведения АТО противник продолжил обстреливать украинские позиции. Однако если днем горячее было на донецком направлении, то после 18.00 активность врага сместилась на мариупольское и луганское направление", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

      На луганском направлении вечером боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82-мм и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке. Также под огонь 120-мм миномета попал опорный пункт ВСУ недалеко от Катериновки. Из противотанковых гранатометов НВФ били в окрестностях Попасной.

      На мариупольском направлении боевики дважды обстреливали из 120-мм минометов и различных видов гранатометов окраину Павлополя. Кроме того, вооружение БМП НВФ применяли у Новотроицкого, а автоматические гранатометы - в районе Водяного.

      На донецком направлении вечером боевики трижды били с пехотного вооружения по украинским позициям неподалеку Зайцево. Кроме того факты использования крупнокалиберного пулемета зафиксированы вблизи Марьинки.

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