На Харьковщине блокирован канал поставок контрафактного табака и алкоголя

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили канал поставок в регион контрафактной табачной продукции и этилового спирта, который использовался для производства суррогатного алкоголя.

"Табачные изделия и спиртное, незаконно завозились в область, и в дальнейшем реализовывались гражданам. Прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки подакцизных товаров (ч.3 ст. 204 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что к организации канала причастны жители Харькова и уроженцы временно оккупированных территорий.

Правоохранители задержали одного из участников группы во время сбыта очередной партии контрафактных табачных изделий. При обысках в подпольных цехах и местах жительства фигурантов дела было изъято почти 80 тыс пачек контрафактных сигарет, более 1 тыс. л этилового спирта, 1 тыс. л готовой к реализации поддельной водки на общую сумму почти 2 млн грн. В двух подпольных цехах, где производились суррогатные алкогольные напитки, изъята упаковочная тара и оборудование.

Пятеро участников группы, в том числе трое организаторов, задержаны согласно ст. 208 УПК) Украины. (Незаконное открытие или использование валютных счетов за пределами Украины). Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.