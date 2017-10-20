Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Умеров попал в больницу – СМИ

Осужденный российским судом во временно оккупированном РФ Крыму заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров из-за ухудшения состояния здоровья в пятницу попал в больницу, сообщает "Громадське".

"Утром у Ильми Умерова поднялось давление. Он вызвал скорую, врачи замеряли давление. Оно было около 200. Затем его госпитализировали в Бахчисарайскую больницу в неврологическое отделение. Когда человек получает такой термин, конечно, это влияет на здоровье. В больнице его подлечат. Диагнозы он свои знает. Он сам врач", – говорится в сообщении на сайте "Громадського" в пятницу вечером со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Как сообщалось, 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор И.Умерову в виде двух лет колонии-поселения. Его обвинили по ст. 280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Представительство ЕС в Украине требует немедленно освободить Умерова.