События

21:43 20.10.2017

Нацсовет по вопросам телерадиовещания прекратил вещание радиостанций компаний UMH на 36 FM-частотах

        Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в октябре не продлил срок действия лицензий, а также обратился  в суд об аннулировании лицензий ряда радиостанций, входящих в медиа-холдинг UMH, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

      "Основанием для этих решений стали не вовремя поданные документы или в целом непрозрачная структура собственности. Эти решения являются беспрецедентными, но начавшаяся практика будет применяться ко всем лицензиатам, которые не вовремя подали документы или предоставили некорректные данные о конечных бенефициарах и вообще структуре  медиасобственности", - написал С.Костинский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

      По его словам, на сегодня отключено вещание радиостанций UMH в таких городах: радио "Ретро ФМ" в Виннице, Ковеле, Луцке, Житомире, Ужгороде,  Хусте, Ивано-Франковске, Яремче, Бориславе, Львове, Ровно, Тернополе, Каменец-Подольском, Хмельницком, Новоднестровске,  Черновцах.

      Вещание "Авторадио" прекращено в Виннице, Днепре, Донецке, Луганске, Львове, Николаеве  Полтаве, Шостке, Харькове, Умани, Никополе,  Херсоне и Житомире.

      "Радио Next" теперь не вещает в городах Винница, Днепр, Павлоград и Мариуполь, а радиостанция "NRJ" - в Запорожье.

      Как сообщалось, 5 октября 2017 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с просьбой об аннулировании лицензий ряда компаний UMH group. Согласно сообщению регулятора, такое решение он принял по итогам рассмотрения результатов внеплановых проверок входящих в группу ООО "Фирма "Волынь" (Киев), ТРК "Пилот-Украина" (Одесса), "Радио-Авто" (Херсон) ТРК "Форум" (Житомир) ТРК "Донецк ФМ" (Донецк) ТРО "Довира" (Киев), Студия "Европозитив" (Киев) ТРК "Киевские ведомости – телерадиоэфир" (Киев) ТРК "НБМ-Радио" (Киев), ТРК "Золотые ворота" (Киев) "Новый горизонт" (Киев), ТРК "ТТ" (Никополь), радиостанция "Заря" (Запорожье).

      Группа ВЕТЭК бизнесмена Сергея Курченко и UMH 6 ноября 2013 года досрочно закрыли сделку купли-продажи медиахолдинга. Генеральная прокуратура Украины в марте 2014 года объявила С.Курченко в розыск.

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