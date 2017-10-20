События

19:11 20.10.2017

Виновницу смертельного ДТП в Харькове арестовали на два месяца

Виновницу смертельного ДТП в Харькове арестовали на два месяца

Киевский райсуд Харькова избрал Елене Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в центре Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 16 декабря, без возможности внесения залога.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение в пятницу вечером огласила судья Светлана Муратовой, вернувшись из совещательной комнаты. "Определение подлежит немедленному исполнению", - добавила судья.

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