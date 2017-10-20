Новые требования НБУ к отчетности о заемщиках-физлицах создают угрозу нарушения права человека на приватность – Лутковская

Новые требования Национального банка Украины (НБУ) к статистической отчетности банков о заемщиках-физических лицах, действующие в тестовом режиме с 1 октября в рамках подготовки к запуску кредитного реестра (постановление правления НБУ №94), создают угрозу нарушения права человека на приватность, гарантированного Конституцией Украины, считает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Согласно сообщению пресс-службы В.Лутковской, об этом говорится в представлении, направленном и. о. обязанности главы НБУ Якову Смолию.

Как отмечается в сообщении, банки обязаны направлять в НБУ новую форму отчетности №601, предусматривающую широкий перечень сведений о должниках-физлицах, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, адрес регистрации, место работы, семейное положение и т.д.

По мнению В.Лутковской, такая информация относится к персональным данным, поэтому порядок ее обработки должен соответствовать требованиям закона "О защите персональных данных". "Такая информация не является обезличенной, а значит, по своей природе не относится к статистической", - констатирует она.

В.Лутковская полагает, что внесенные изменения в правила организации статистической отчетности, которая подается в НБУ, не дают четкого представления о цели и правовых последствиях обработки персональных данных для физлиц, а также не содержат конкретных условий и способов использования персональных данных и срока их хранения.

В связи с этим В. Лутковская предлагает руководству НБУ внести изменения в постановление с целью изъятия норм относительно сбора центробанком персональных данных должников-физлиц. При этом она подчеркнула необходимость удаления персональных данных должников-физлиц, которые уже были собраны.

Как сообщалось со ссылкой на зампредседателя НБУ Екатерину Рожкову, центробанк намерен в октябре запустить тестовую версию кредитного реестра заемщиков.

Кабинет министров проектом внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра 30 августа 2107 года предоставил центробанку полномочия на создание и ведение такого реестра.

Центробанк сможет получать от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц определенную законом информацию о юридических и физических лицах-сторонах кредитных операций; использовать такую информацию для банковского регулирования и надзора; предоставлять банкам и бюро кредитных историй определенную законопроектом информацию из реестра.

Помимо этого, Нацбанк сможет устанавливать определенные уровни задолженности заемщика перед банком, при превышении которых банк должен будет направить в кредитный реестр информацию о проведении кредитной операции с таким клиентом.

Законопроект также регулирует правовые основания для раскрытия центробанком информации из реестра, которая будет предоставляться банкам и бюро кредитных историй и содержать банковскую тайну.

Нормы законопроекта также предусматривают, что должник-клиент банка будет иметь право доступа к информации о себе и право требовать внесение изменений в такую информацию в случае несогласия с ее содержанием.

Ранее, в середине сентября 2015 года, группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ" (№3111).

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что Украина обязуется создать в Нацбанке кредитный реестр в рамках Меморандума о сотрудничестве с МВФ для улучшения оценки банками кредитного риска, сокращения доли проблемных кредитов. Введение в законодательное поле предлагаемых изменений позволит осуществлять мониторинг концентрации кредитного риска, усилить мониторинг крупных бизнес-групп, в частности, связанных с владельцами банков.

В то же время представители ассоциаций кредитных бюро выступили против идеи создания кредитного реестра НБУ, поскольку, по их мнению, это может привести к монополии регулятора на рынке кредитных историй.

Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, в конце ноября 2016 года проект закона №3111 был отозван. Вместе с тем в середине июня 2017 года Е.Рожкова заявила о намерении центробанка запустить тестовую версию кредитного реестра заемщиков к концу года.