События

18:49 20.10.2017

Власти ЕС провели обыски в BMW

Власти ЕС провели обыски в BMW

Исполнительное подразделение Европейской комиссии на этой неделе организовало обыски в штаб-квартире Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в Мюнхене.

Изначально Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз по факту обысков в связи с картельным сговором германских автопроизводителей, не уточнив названия компании. BMW в пятницу подтвердила, что операция проводилась в ее головном офисе.

Между тем автоконцерн Daimler AG предложил себя Еврокомиссии в качестве главного свидетеля обвинения в расследовании, касающемся предполагаемого картельного сговора в немецкой автопромышленности. Финдиректор Daimler Бодо Уэббер в пятницу подтвердил соответствующие сообщения в СМИ.

По словам Б.Уэббера, пока не ясно, открыла ли Еврокомиссия официальное расследование дела. В настоящее время разбирательство находится в стадии предварительного расследования, передает Deutsche Welle.

В июле 2017 года журнал Der Spiegel сообщал, что в 1990-е годы Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche и другие осуществляли сговор в крупных масштабах касательно техники, цен, поставщиков, рынков и стратегий. Если подозрения подтвердятся, то это станет одним из крупнейших картельных сговоров за всю историю немецкой экономики.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Volkswagen также попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной, однако Daimler опередил его. VW отказался прокомментировать это сообщение. Тот, кто первым начнет сотрудничать с регулятором, может надеяться на максимальное смягчение возможного штрафа или на иммунитет от судебного преследования, отмечает dpa.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На переговорах по Brexit достигнут прогресс, но его недостаточно

Европа подтвердила поддержку ядерной сделки с Ираном

ЕС не намерен вмешиваться в урегулирование кризиса в Каталонии - Туск

Евросоюз отказался финансировать вступление Турции в объединение

Лидеры ЕС решили продолжать принятый курс на преодоление миграционной проблемы

Суд ЕС признал законным замораживание активов экс-президента Януковича и его сына

Украинцы 7,5 млн раз воспользовались безвизом с ЕС - Гройсман

Глава дипломатии ЕС Могерини в ноябре приедет в Вашингтон для обсуждения соглашения по иранскому атому – СМИ

Евросоюз утвердил новые ограничительные меры в отношении КНДР

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет

Виновницу смертельного ДТП в Харькове арестовали на два месяца

Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью

Новые требования НБУ к отчетности о заемщиках-физлицах создают угрозу нарушения права человека на приватность – Лутковская

Делегации Украины и Польши провели консультации по вопросам деятельности Совбеза ООН

В зоне АТО в пятницу зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия

Климкин призвал представителя ОБСЕ по вопросам СМИ содействовать освобождению незаконно удерживаемых в РФ украинских журналистов

Соболев заявляет об обысках у пяти участников митинга под Радой

Вооруженный ножом человек нВооруженный ножом человек напал на посетителей торговой галереи в Польшеапал на посетителей торговой галереи в Польше

Около 150 человек остаются под Радой, палаточный городок пока сворачивать не намерены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА