Власти ЕС провели обыски в BMW

Исполнительное подразделение Европейской комиссии на этой неделе организовало обыски в штаб-квартире Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в Мюнхене.

Изначально Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз по факту обысков в связи с картельным сговором германских автопроизводителей, не уточнив названия компании. BMW в пятницу подтвердила, что операция проводилась в ее головном офисе.

Между тем автоконцерн Daimler AG предложил себя Еврокомиссии в качестве главного свидетеля обвинения в расследовании, касающемся предполагаемого картельного сговора в немецкой автопромышленности. Финдиректор Daimler Бодо Уэббер в пятницу подтвердил соответствующие сообщения в СМИ.

По словам Б.Уэббера, пока не ясно, открыла ли Еврокомиссия официальное расследование дела. В настоящее время разбирательство находится в стадии предварительного расследования, передает Deutsche Welle.

В июле 2017 года журнал Der Spiegel сообщал, что в 1990-е годы Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche и другие осуществляли сговор в крупных масштабах касательно техники, цен, поставщиков, рынков и стратегий. Если подозрения подтвердятся, то это станет одним из крупнейших картельных сговоров за всю историю немецкой экономики.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Volkswagen также попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной, однако Daimler опередил его. VW отказался прокомментировать это сообщение. Тот, кто первым начнет сотрудничать с регулятором, может надеяться на максимальное смягчение возможного штрафа или на иммунитет от судебного преследования, отмечает dpa.