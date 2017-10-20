События

18:40 20.10.2017

В зоне АТО в пятницу зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия

В зоне АТО в пятницу зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия

Боевики в зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 пятницы 9 раз нарушали перемирие, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе АТО.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. С полуночи зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия, 6 из которых приходятся на донецкое направление", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В сводке отмечается, что напряженнее всего было возле Авдеевки, где боевики трижды обстреливали укрепления Вооруженных сил Украины из разных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. "Там же, около 16:00 враг выпустил 12 мин калибра 120 миллиметров. Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО у шахты Бутовка, Верхнеторецком, Каменки", - сказано в сводке.

На приморском (мариупольском) направлении незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали из пехотного вооружения опорные пункты ВСУ неподалеку Гнутово.

На луганском направлении боевики на протяжении почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 миллиметра, били с противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкому.

"Во время большинства провокаций украинские военные оперативно и жестко огнем подавляли активность врага. С начала суток потерь среди украинских воинов нет", - сказано в сводке.

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