Климкин призвал представителя ОБСЕ по вопросам СМИ содействовать освобождению незаконно удерживаемых в РФ украинских журналистов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезире призвал его использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно удерживаемых Россией украинских журналистов.

"П.Климкин подчеркнул приверженность Украины обязательствам ОБСЕ в области свободы СМИ и подчеркнул важность тщательного мониторинга представителем ОБСЕ ситуации в сфере СМИ в незаконно оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО, а также его активного привлечения к обеспечению прав и защиты журналистов на временно оккупированных территориях Украины", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

П.Климкин призвал А.Дезире максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно удерживаемых Россией украинских журналистов Романа Сущенко, Николая Семены и Станислава Асеева.

Поздравляя А.Дезира с недавним избранием на должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, П.Климкин отметил необходимость продолжения усилий этого института в реагировании на такие серьезные вызовы свободе слова в пространстве ОБСЕ как распространение российской государственной пропаганды, дезинформация и манипулирование Россией СМИ в поддержку своей вооруженной агрессии против Украины.