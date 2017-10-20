События

18:08 20.10.2017

Соболев заявляет об обысках у пяти участников митинга под Радой

Соболев заявляет об обысках у пяти участников митинга под Радой

В семьях пяти участников акции протеста возле здания Верховной Рады сотрудники Национальной полиции провели обыски, заявляет народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, который является одним из координаторов акции.

"Я хочу проинформировать, что в семьях пяти участников акции под парламентом, ветеранов этой войны за независимость, произошли обыски: у троих бойцов батальона "Донбасс", у двоих айдаровцев (бывшие бойцы батальона "Айдар" - ИФ) и одного волонтера, который помогал обоим батальонам", - сказал Е.Соболев с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу.

"К ним приходит Национальная полиция, к их женам, детям, родителям и говорит, что есть уголовное дело, об участии в незаконных вооруженных формированиях", - рассказал депутат.

По его словам, в ходе обысков правоохранители изъяли форму с наградами, а также зарегистрированное оружие этих участников акции.

Вместе с тем Е.Соболев напомнил, что одним из требований митингующих является внесение президентом и рассмотрение парламентом законопроекта об антикоррупционном суде. Он призвал главу государства внести соответствующую инициативу в Верховную Раду.

"Если будет игнорирование требований, надежда, что можно запугать репрессиями или просто затягиванием времени утомить людей, то я предупреждаю: мы пойдем к ним домой, в места, где они ведут бизнес, вопреки Конституции и законодательству Украины. Люди не отступят", - заявил Е.Соболев.

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