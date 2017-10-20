Около 150 человек остаются под Радой, палаточный городок пока сворачивать не намерены

В Киеве на площади Конституции и ул.Грушевского возле здания Верховной Рады находится около 150 человек, обстановка спокойная.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат из фракции "Самопомич", Семен Семенченко, участники акции возле здания Рады намерены провести в субботу вече.

"Добровольцы приняли решение провести завтра вече", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

На уточняющий вопрос, останется ли палаточный городок на ул.Грушевского в Мариинском парке, он ответил утвердительно

Другие участники акции протеста сообщили, что вече начнется в субботу вечером на площади Конституции возле парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на площади Конституции и ул.Грушевского возле Рады находится около 150 человек. На проезжей части ул.Грушевского находится 18 палаток, около 15 палаток размещены в Мариинском парке возле площади Конституции.

Обстановка на месте проведения акции в настоящее время спокойная, митингующие общаются между собой, работает полевая кухня.

На площади Конституции пустует сцена, где в предыдущие дни выступали политики. В то же время, неподалеку от сцены несколько участников акции играют на гитаре и поют в микрофон.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

19 ноября общественная организация "Реанимационный пакет реформ", "Центр противодействия коррупции", "Гражданская платформа", "ДемАльянс", "Самопомич" и другие заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка под Радой. В то же время, "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой. В палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.

Полиция призвала митингующих убрать палатки с проезжей части.