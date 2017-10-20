События

16:22 20.10.2017

На переговорах по Brexit достигнут прогресс, но его недостаточно

На переговорах по Brexit достигнут прогресс, но его недостаточно

На переговорах между Евросоюзом и Великобританией об условиях выхода последней из ЕС достигнут некоторый прогресс, однако главы государств и правительств остающихся в союзе 27 стран отложили до декабря возможное решение о переходе к следующей стадии торга с Лондоном.

"Хотя Великобритания обещала выполнять свои финансовые обязательства, взятые во время ее членства в союзе, это пока не выразилось ее в твердой и конкретной приверженности выполнению всех этих обязательств", - отмечается в постановлении Евросовета, принятом в пятницу.

Во второй день саммита ЕС в Брюсселе заседание было посвящено оценке состояния переговоров с Великобританией, поэтому, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, оно проходило без участия ее премьер-министра Терезы Мэй.

На основе оценки первых пяти раундов лидеры 27 стран ЕС приветствовали прогресс в части обеспечения прав граждан ЕС и Великобритании, проживающих на территориях друг друга. Евросовет признал "определенный прогресс" на пути решения проблемы границы между Великобританией и Республикой Ирландией.

Евросовет решил вернуться к оценке состояния переговоров на своем следующем заседании в декабре "с целью определения того, был ли достигнут достаточный прогресс по каждому из трех перечисленных вопросов".

"Если да, то он примет дополнительные директивы, касающиеся рамок будущих взаимоотношений и возможных переходных механизмов", - говорится в документе.

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