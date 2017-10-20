Полиция называет ситуацию под Радой контролируемой

Ситуация в центре Киева, где в пятницу продолжается акция протеста под стенами Верховной Рады, остается контролируемой, в митинге участвуют около 300 человек, сообщают в Министерстве внутренних дел.

"Ситуация в центре остается контролируемой. По состоянию на 15:15 ситуация в центре Киева остается спокойной и контролируемой. Под стенами Верховной Рады собралось около 300 участников акции", - говорится в сообщении на странице МВД в соцсети Facebook.

Общественную безопасность и порядок гарантирует 2 тысячи правоохранителей: полиция и Национальная гвардия.

"Полиция настойчиво требует от участников акции не препятствовать проезду по улице Грушевского и перейти в Мариинский парк. Поскольку перекрытие важной транспортной артерии столицы вызывает возмущение киевлян", - говорится в сообщении.