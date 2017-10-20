События

15:46 20.10.2017

Полиция называет ситуацию под Радой контролируемой

Полиция называет ситуацию под Радой контролируемой

Ситуация в центре Киева, где в пятницу продолжается акция протеста под стенами Верховной Рады, остается контролируемой, в митинге участвуют около 300 человек, сообщают в Министерстве внутренних дел.

"Ситуация в центре остается контролируемой. По состоянию на 15:15 ситуация в центре Киева остается спокойной и контролируемой. Под стенами Верховной Рады собралось около 300 участников акции", - говорится в сообщении на странице МВД в соцсети Facebook.

 

Общественную безопасность и порядок гарантирует 2 тысячи правоохранителей: полиция и Национальная гвардия.

"Полиция настойчиво требует от участников акции не препятствовать проезду по улице Грушевского и перейти в Мариинский парк. Поскольку перекрытие важной транспортной артерии столицы вызывает возмущение киевлян", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Обстановка у Рады спокойная, улица Грушевского по-прежнему перекрыта

Полиция нашла мужчин, которые летом избили защитницу одесского побережья от застройки и члена группы "2 мая" Подпалую

Обстановка в палаточном городке у Рады спокойная, никто не задержан

Активистов у здания Рады стало больше, обстановка спокойная

В акции под Радой принимают участие около 700 человек – МВД

Для активистов на площади Конституции организовали трансляцию заседания Рады

Погибших в ДТП в Харькове пятеро, за жизни других борются доктора, уточнили в МВД

Ночь в палаточном городке под Радой прошла без происшествий

Киев выражает протест в связи с решением продления ареста Павла Гриба до 4 января 2018 года

Полиция Киева задержала в среду 11 активистов

ПОСЛЕДНЕЕ

В СММ ОБСЕ вновь призывают стороны конфликта на Донбассе отвести вооружение от линии столкновения

Украинские суды изменят подход к решениям по делам об определении места жительства ребенка

Кабмин утвердил программу оснащения ГСЧС современной авиатехникой для привлечения на эти цели 100 млн грн кредита

Боевики вновь не позволили открыть КПВВ "Золотое"

На выходных значительно похолодает, местами пройдет небольшой дождь

Венгрия намерена продолжать блокировать интеграцию Украины в ЕС из-за статьи о языке обучения в законе "Об образовании"

Прокуратура открыла дело по факту задолженности по зарплате горнякам шахты "1/3 Новогродовская"

Участие в проекте "Реабилитация раненых детей" приняли 80 детей из Донбасса

Сотрудники ГФС в Днепре изъяли из незаконного оборота фальсикат алкоголя на 1,5 млн грн

Пиротехники за сутки обезвредили 70 взрывоопасных предметов в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА