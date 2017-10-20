Венгрия намерена продолжать блокировать интеграцию Украины в ЕС из-за статьи о языке обучения в законе "Об образовании"

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявляет о намерении Венгрии продолжать блокирование дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз из-за статьи о языке обучения в украинском законе "Об образовании".

"Предыдущее заявление остается в силе", - сказал посол в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, отвечая на вопрос о том, изменила ли его страна свою позицию после переговоров министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром образования и науки Лилией Гриневич 19 октября.

Э.Кешкень отметил, что не получал информации об изменении официальной позиции Будапешта по данному вопросу.

При этом он считает, что для стран важно продолжать диалог, и выразил убеждение, что до начала следующего учебного года, когда норма закона о языке обучения должна практически применяться, стороны найдут модель, которая будет всех устраивать.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании". Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

13 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным заявил, что будет выступать против дальнейшего сближения Украины с ЕС в знак протеста против украинского закона "Об образовании".

19 октября П.Климкин заявил, что Украина и Венгрия намерены совместно работать над механизмом имплементации закона "Об образовании", а Л.Гриневич добавила, что Украина не будет изменять модель обучения в школах с венгерским языком обучения до получения выводов Венецианской комиссии касательно статьи о языке обучения в данном законе.