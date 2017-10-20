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13:50 20.10.2017

Боевики вновь не позволили открыть КПВВ "Золотое"

Боевики вновь не позволили открыть КПВВ "Золотое"

Боевики в очередной раз не дали возможности запустить работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотое", констатирует глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Боевики в очередной раз нарушили достигнутые в Минске договоренности об открытии КПВВ "Золотое". (…) К сожалению, потребности людей упорно игнорируются самопровозглашенной властью квазиреспублики "ЛНР", - написал Ю.Гарбуз на своей странице в Facebook в пятницу.

 

Он подчеркнул, что Луганская ОВГА и Луганский пограничный отряд подготовили все необходимые условия для работы КПВВ.

Как сообщалось, на переговорах в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы 18 октября была достигнута договоренность об открытии в ближайшие дни КПВВ "Золотое".

Решение о начале функционирования этого КПВВ было в Минске 27 января 2016 года.

31 марта 2016 года украинская сторона после надлежащего обустройства КПВВ проинформировала международные организации о начале его работы. Однако представители НВФ не пропустили транспорт и пешеходов через свой блокпост, и движение восстановлено не было.

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Интерфакс-Украина
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