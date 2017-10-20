Прокуратура открыла дело по факту задолженности по зарплате горнякам шахты "1/3 Новогродовская"

Красноармейская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту невыплаты заработной платы горнякам шахты "1/3 Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" (Донецкая обл.).

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Донецкой области, задолженность перед работниками шахты "1/3 Новогродовская" составляет за август-сентябрь 3 млн 142 тыс. грн.

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"По этой причине 19 октября 34 работника первой смены отказались подниматься на поверхность и остались под землей", - указали в облпрокуратуре.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 175 УК Украины (невыплата заработной платы).

Кроме того, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту невыплаты зарплаты работникам госпредприятия "Мирноградуголь", где сумма задолженности в настоящее время составляет 59,5 млн грн.

Ранее глава "Независимого профсоюза горняков Украины" (НПГУ) Михаил Волынец сообщил, что на шахте "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь" в Донецкой области 34 горняка первой смены в четверг отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты им зарплаты. Позже он сообщил об окончании акции протеста после получения обещаний погасить задолженность за август и сентябрь до 24 октября.

"Если задолженность перед горняками не будет погашена, как обещал генеральный директор ГП "Селидовуголь" - акции протеста будут продолжены", - указала М.Волынец.