Мадрид планирует провести досрочные выборы в Каталонии в январе 2018 года

Оппозиционная Испанская социалистическая партия и правительство Испании достигли договоренности о проведении досрочных региональных выборов в Каталонии в январе 2018 года, пишет в пятницу испанская газета "Паис".

По словам члена социалистической партии Кармен Кальво, такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом.

Ожидается, что в 21 октября состоится экстренное заседание кабинета министров Испании, на котором будет обсуждаться вопрос о приостановке действия автономии в Каталонии.