НАБУ установило новые обстоятельства, из-за которых подозрение нардепу Полякову нужно уточнить

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) располагают новыми сведениями в "янтарном деле", фигурантом которого является народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Максим Поляков, поэтому подозрение в отношении действий парламентария нуждается в уточнениях.

"В ходе расследования детективы НАБУ установили новые обстоятельства, из-за которых подозрение нуждается в уточнениях. В то же время подчеркиваем, что их содержание не меняет позицию следствия в отношении подозреваемого", - пояснили в пресс-службе НАБУ агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом в Бюро указали, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оставляют неизменной свою позицию относительно квалификации преступления, в совершении которого подозревается М.Поляков. Как и раньше, речь идет о ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (деяние, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ранее М.Поляков заявил, что с него сняли обвинение в требовании взятки.

В СМИ со ссылкой на представителя САП появилась информация о том, что с М.Полякова снято обвинение в требовании неправомерной выгоды, а инкриминируется получение взятки.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог. Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения М.Полякову на 2 месяца – до 17 октября. Кроме того, остается в силе залог, внесенный за М.Полякова, в размере 304 тыс. грн.