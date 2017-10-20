Обстановка у Рады спокойная, улица Грушевского по-прежнему перекрыта

Национальная полиция Украины в Киеве призывает участников акции под зданием Верховной Рады в центре столицы освободить проезжую часть улицы Грушевского, где расположена часть палаточного городка митингующих.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такие объявления звучат через громкоговоритель утром в пятницу. В этих объявлениях напоминают также об административной и уголовной ответственности за нарушение правопорядка и препятствие работе государственного учреждения.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что на данный момент перекрыта в основном ул. Грушевского, на других улицах движение возобновлено. "Там патрули, которые проверяют при необходимости машины", - добавил он.

А.Крищенко также озвучил требования полиции: "Мы не просим - мы требуем освободить ул. Грушевского… Считаем, что нам удастся убедить добровольно освободить для свободного проезда, для удобства жителей Киева, и перейти в Мариинский парк. Мы ведем переговоры".

На утро пятницы в палаточном городке участников акции "За большую политическую реформу" спокойно, людей мало. Здание Верховной Рады по-прежнему оцеплено несколькими рядами представителей Национальной гвардии и Нацполиции, улица перекрыта.

Как сказал журналистам внефракционный народный депутат Виктор Чумак, палатки, которые находятся у Верховной Рады, никому не мешают, в том числе не мешают работать и народным депутатам.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что полиция в период, когда Верховная Рада будет работать не в пленарном режиме, снесет палаточный городок, В.Чумак сказал: "Это было бы глупо со стороны власти и со стороны полиции".

Он также напомнил, что у народных депутатов есть еще два законопроекта, касающиеся избирательных кодексов, и они должны быть поставлены на рассмотрение пленарного зала.

"Мы будем следить, как быстро будет проходить в Конституционном суде (законопроекты) о неприкосновенности, мы будем следить, как быстро президент подаст в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде, мы будем предлагать президенту подать законопроект об импичменте президента", - озвучил планы нардеп.