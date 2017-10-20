ЕС не намерен вмешиваться в урегулирование кризиса в Каталонии - Туск

Проблема Каталонии "вызывает обеспокоенность", но она не обсуждается на нынешнем саммите ЕС, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг в Брюсселе.

"Наша позиция ясна: никакого пространства для посредничества, инициатив или международных действий со стороны институтов ЕС и стран-членов в урегулировании политического кризиса в Каталонии нет", - заявил он.

"У нас у всех есть эмоции, мнения и оценки, но, говоря формально, пространства для вмешательства ЕС в эту проблему нет", - отметил Д.Туск.

Он подчеркнул, что не ожидает каких-либо серьезных дебатов или дискуссий относительно того, что происходит в Каталонии, поскольку этот вопрос не внесен в повестку дня саммита.