Полиция нашла мужчин, которые летом избили защитницу одесского побережья от застройки и члена группы "2 мая" Подпалую

Сотрудники полиции установили мужчин, которые в июле т.г. избили активистку движений по защите побережья Одессы от застройки, зеленых насаждений города, а также члена "Группы 2 мая" Светлану Подпалую.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, полиция установила все обстоятельства нападения, и теперь указанные личности будут привлечены к ответственности.

"Это было дело чести для правоохранителей Одессы, и как уже неоднократно сообщалось, учитывая характер правонарушения и резонанс, это требовало только времени и терпения", - подчеркнул Д.Головин.

Как сообщалось, нападение на С.Подпалую произошло возле ее дома в центре Одессы. Нападавшие брызнули женщине в лицо из газового баллончика и начали бить.

Полиция по данному факту начала уголовное производство по ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.