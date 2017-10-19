Соломенский суд в пятницу продолжит рассмотрение вопроса меры пресечения нардепу Розенблату

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 20 октября, в 14.00 продолжит заседание в деле внефракционного народного депутата Украины Борислава Розенблата по вопросу избрания ему меры пресечения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат нардепа Алексей Шевчук.

"Соломенский суд завтра продолжит в 14.00. Судья Бобровник", - сказал А.Шевчук.

По его словам, у Б.Розенблата изъяли телефон с целью получения доступа к личной переписке.

Кроме того, как указал А.Шевчук, один из детективов сообщил, что в ближайшее время задержат адвокатов Б.Розенблата.

Как сообщалось, Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

В июне текущего года директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превысила 300 тыс. грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест указанных нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября.

Как сообщил сам Б.Розенблат 24 июля, его семья внесла необходимую сумму залога.

17 октября он сообщил, что срок действия меры пресечения в отношении него закончился, но он и дальше будет содействовать расследованию уголовного производства, фигурантом которого он является.

19 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины не допустили вылета Б.Розенблата в Германию на лечение, сообщил адвокат. При этом он подчеркнул, что у нардепа с собой не было ни золота, ни драгоценностей, комментируя сообщение некоторых СМИ о том, что сотрудники НАБУ обнаружили у Б.Розенблата, который как раз намеревался вылететь в Германию, золото и бриллианты.