Соболев и Левченко передали законопроект об антикоррупционных судах в АП, митингующие возвращаются к Раде

Народные депутаты Егор Соболев (фракция "Самопомич" и Юрий Левченко (внефракционный) заявили, что передали законопроект об антикоррупционных судах президенту Украины Петру Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты после посещения администрации президента в четверг вечером вышли с протестующим и рассказали, что комендант администрации проинформировал их, что президент находится на рабочем месте.

"Мы передали президенту законопроект об антикоррупицонном суде", - сказал Ю.Левченко группе митингующих, которые ожидали их на пересечении улиц Институтский и Банковой.

После этого митингующие вместе с обоими депутатами направились по ул.Институтской в сторону здания Верховной Рады, перед ними идет группа полицейских.