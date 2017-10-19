Соболев повел около 150 участников митинга под Радой к администрации президента

Около 150 участников акции протеста, которая проходила у здания Верховной Рады, отправились к зданию администрации президента на ул.Банковой в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во главе группы митингующих идет народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев, выкрикивая разные лозунги в мегафон.

Правоохранители беспрепятственно выпустили группу людей из места проведения акции, которое по периметру охраняют полицейские и сотрудники Национальной гвардии.