События

20:01 19.10.2017

Соболев повел около 150 участников митинга под Радой к администрации президента

Соболев повел около 150 участников митинга под Радой к администрации президента

Около 150 участников акции протеста, которая проходила у здания Верховной Рады, отправились к зданию администрации президента на ул.Банковой в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во главе группы митингующих идет народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев, выкрикивая разные лозунги в мегафон.

Правоохранители беспрепятственно выпустили группу людей из места проведения акции, которое по периметру охраняют полицейские и сотрудники Национальной гвардии.

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