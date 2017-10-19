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19:27 19.10.2017

Нардеп Е.Соболев призвал в 20:15 идти к АП с требованием внести законопроект об Антикоррупционном суде

Народный депутат Украины (фракция "Самопомич"), участник акции за большую политическую реформу Егор Соболев призвал позднее в четверг идти к администрации президента и требовать его внести в парламент законопроект об Антикоррупционном суде.

"Ни Порошенко, ни народные депутаты, которые сегодня отбросили большинство наших требований, от нас не убегут. Я предлагаю в 20:15 идти к президенту Украины, там, где его офис, чтобы он обязательно выполнил свое президентское дело - внес законопроект об Антикоррупционном суде", - сказал Е.Соболев, выступая со сцены у Верховной Рады.

Он отметил, что активисты не устанут.

"Если он (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) не сделает то, что он должен сделать, как президент, если ему Венецианская комиссия указывает из Венеции, тогда мы пойдем к нему домой, там, где у него бизнес", - указал нардеп.

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