Рух Саакашвили решил продолжать акцию под Радой, остальные участники продолжат борьбу другими методами

"Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой, остальные участники будут продолжать борьбу другими методами, зачитал заявление активист Александр Леменов.

"Нам нужно продолжать бороться за наши требования. "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста. Все остальные участники акции продолжают добиваться выполнения наших совместных требований своими методами", - озвучил решение А.Леменов со сцены у здания парламента.

Участники акции восприняли это заявление аплодисментами.