События

18:51 19.10.2017

Боевики 5 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг, потерь нет

Боевики 5 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг, потерь нет

 Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали перемирие с полуночи по состоянию на 18:00 четверга, погибших и пострадавших в рядах Вооруженных сил Украины вследствие обстрелов нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается в сводке штаба, в ходе обстрелов боевики использовали пехотное вооружение. "Во время 2 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, Вооруженные силы Украины применяли оружие на поражение противника. С начала суток потерь среди бойцов сил АТО нет", - говорится в сообщении пресс-центра.

На донецком направлении боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по защитникам г.Авдеевка, позже из этого же оружия они обстреливали опорные пункты украинской армии возле шахты Бутовка и пгт Зайцево.

На мариупольском направлении под огонь боевиков, который велся из стрелкового оружия, попали защитники пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь, сообщается в сводке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики ОРДО вторые сутки препятствуют СММ ОБСЕ в наладке камеры на Донецкой фильтровальной станции

За минувшие сутки боевики 53 раза открывали огонь по украинским позициям, ранения получили трое военнослужащих – штаб

Боевики продолжают вооруженные провокации, фиксируют "фейковые" обстрелы и препятствует деятельности СММ ОБСЕ – украинская сторона СЦКК

Боевики в зоне АТО в среду совершили 22 вооруженные провокации

Боевики увеличили количество обстрелов позиций сил АТО с начала недели

Украинский военный погиб в районе Марьинки во время обстрела НВФ

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ПОГИБ В РАЙОНЕ МАРЬИНКИ ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СО СТОРОНЫ НВФ – ШТАБ

За минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли украинские позиции, двое военнослужащих погибли, двое получили ранения – штаб

Боевики обстреляли окрестности поселка Железное ранив женщину – украинская сторона СЦКК

В штабе АТО изучают информацию о конфликте среди командования и военнослужащих

ПОСЛЕДНЕЕ

ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на двух пунктах пропуска на неконтролируемом участке границы с РФ, украинская делегация разочарована отказом в расширении мандата

Нардеп Е.Соболев призвал в 20:15 идти к АП с требованием внести законопроект об Антикоррупционном суде

Рух Саакашвили решил продолжать акцию под Радой, остальные участники продолжат борьбу другими методами

Следующее заседание суда по делу Януковича состоится 25 октября

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении генералу российской армии

Обстановка в палаточном городке у Рады спокойная, никто не задержан

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве возведут на месте заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах

Сотрудники НАБУ не допустили вылета Розенблата в Германию

"Интеру" назначена внеплановая проверка из-за передачи с 12-летней мамой

Украина не будет изменять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии - Гриневич

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА