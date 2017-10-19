Боевики 5 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали перемирие с полуночи по состоянию на 18:00 четверга, погибших и пострадавших в рядах Вооруженных сил Украины вследствие обстрелов нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается в сводке штаба, в ходе обстрелов боевики использовали пехотное вооружение. "Во время 2 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, Вооруженные силы Украины применяли оружие на поражение противника. С начала суток потерь среди бойцов сил АТО нет", - говорится в сообщении пресс-центра.

На донецком направлении боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по защитникам г.Авдеевка, позже из этого же оружия они обстреливали опорные пункты украинской армии возле шахты Бутовка и пгт Зайцево.

На мариупольском направлении под огонь боевиков, который велся из стрелкового оружия, попали защитники пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь, сообщается в сводке.