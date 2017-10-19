Обстановка в палаточном городке у Рады спокойная, никто не задержан

Ситуация в центре Киева возле Верховной Рады, где расположен палаточный городок митингующих, спокойная, существенные конфликты не возникают, на данный момент задержанных нет, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

"Конфликтов не было. Было несколько стычек на пунктах пропуска, где полиция проводит меры по проверке. Некоторые пытаются пройти без проверки, поэтому возникают споры. Но существенных стычек или проблем нет", - сказал он журналистам в четверг неподалеку от палаточного городка.

По словам А.Крищенко, на ул. Липской несколько десятков митингующих пытались пронести палатки, "буржуйки" и другие вещи, с помощью которых они могут перекрыть ул. Грушевского.

Начальник киевского главка полиции также подчеркнул, что два дня назад, когда началась акция, правоохранители изымали у протестующих огнестрельное оружие.

"На данный момент задержанных нет. Вчера было 11, …после составления админпротоколов их всех отпустили", - указал он.

Отвечая на вопрос о провокациях, А.Крищенко заметил, что случаются мелкие провокации, например, угрозы и обидные высказывания в адрес полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также попытки пронести запрещенные вещи.

"Полиция будет реагировать только на действия, которые представляют угрозу жизни киевлян и правоохранителей", - заверил он.

А.Крищенко также сообщил, что, несмотря на переговоры с протестующими, они до сих пор не вернули украденное имущество Нацгвардии (щиты, шлемы и др.).

Кроме того, он заявил, что усиленные меры по охране правопорядка будут до тех пор, пока стоит палаточный городок и проходят протестные акции. Он также выразил сожаление, что не может прогнозировать, когда закончатся эти митинги.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время протестующих немного, но люди подтягиваются.

В палаточном городке люди фотографируются с лидером партии "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили.

Со стороны гостиницы "Киев" создается шумовой эффект – несколько участников акции стучат в пустые бочки.