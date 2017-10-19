Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве возведут на месте заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах

В четверг в Киеве были окончательно утверждены границы земельного участка на Дорогожичах, где на месте заброшенного спорткомплекса будет возведен Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", открытие которого запланировано на 2021 год.

"Было проведено тщательное расследование религиозными авторитетами, выводы которых в итоге были утверждены главным раввином Израиля, и что нам дало сегодня окончательно утвердить границы участка, на котором будет мемориальный комплекс", - сообщил глава наблюдательного совета проекта, глава исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он уточнил, что уже 21 ноября будут представлены основные направления по которым будет развиваться проект возведения Мемориала.

В свою очередь, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх также рассказал, что для строительства Мемориала предусмотрен участок площадью 54,8 тыс. кв.м. на месте заброшенного спортивного комплекса, а также участок 22,3 тыс. кв. м. – часть парка, где не будет вестись строительство.

"В парке не будет проводиться застройка. Только благоустройство. … Мы не будем ходить по костям. Та территория, где будет происходить застройка – это не кладбище. Мы уверены, что нашли правильное место, поскольку это самая близкая площадка к месту истребления", - отметил раввин.

В конце 2018 года организаторы также намерены определить путем конкурса архитектора будущего комплекса.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает возведение Мемориала одной из главных своих задач на посту главы городской администрации. Он также подчеркнул, что намерен сохранить "зеленую зону" парка.

"Только в прошлом году мы вывезли более 200 грузовиков с мусором. К сожалению, за много лет этот парк превратился в мусорник. Наше задание – ни в коем случае не разрушить парк, наше задание сделать так, чтобы учесть все интересы. Однозначно, этот парк останется "зеленой зоной". … На месте леса максимум, что мы можем – это обустроить дорожки", - уточнил мэр.

Открытие мемориального центра запланировано в 2021 году, к 80-летию трагедии в Бабьем Яру.