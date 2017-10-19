Сотрудники НАБУ не допустили вылета Розенблата в Германию

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не допустили вылета внефракционного народного депутата Украины Борислава Розенблата в Германию на лечение; в четверг, как ожидается, суд должен рассмотреть вопрос о применении к нему меры пресечения.

"Розенблат уведомил НАБУ о том, что он собирается выехать (за пределы Украины - ИФ) и вернуться в воскресенье. Он не имел средств контроля, ему вернули паспорта, а в "Жулянах" (аэропорту - ИФ), когда он уже находился в самолете, детективы НАБУ остановили самолет и отобрали у него документы, личные вещи и мобильный телефон", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат нардепа Алексей Шевчук.

По его словам, когда в аэропорт прибыли адвокаты, сотрудники НАБУ уведомили их о том, что в четверг, 19 октября, состоится заседание в Соломенском районном суде г.Киева по мере пресечения Б.Розенблату. "Они взяли своего судью Бобровника (Александра Бобровника - ИФ) и будут решать вопрос о продлении меры пресечения", - сказал адвокат.

Он добавил, что считает такие действия НАБУ незаконными. По его словам, документы Б.Розенблата остались у сотрудников Бюро, и в настоящее время нардеп направляется в суд для ожидания начала заседания.

Кроме того, А.Шевчук подчеркнул, что у нардепа с собой не было ни золота, ни драгоценностей. "Никаких драгоценностей и золота при нем не было, это фейк", - сказал адвокат, комментируя сообщение некоторых СМИ о том, что сотрудники НАБУ обнаружили у Б.Розенблата, который как раз намеревался вылететь в Германию, золото и бриллианты.

Сам Б.Розенблат на своей старание в соцсети Фейсбук в четверг написал, что лично сообщил НАБУ, о том, что планирует на 3 дня выехать за пределы Украины, "хотя и не обязан был об этом сообщать", ведь в данный момент "отсутствуют какие-либо запреты на его передвижение"

"Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается", - написал нардеп

В свою очередь в НАБУ сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что Б.Розенблат не задерживался.

"Проходили следственные действия, народного депутата не задерживали", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НАБУ в четверг.

Как сообщалось, Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

В июне текущего года директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превысила 300 тыс. грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест указанных нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября.

Как сообщил сам Б.Розенблат 24 июля, его семья внесла необходимую сумму залога.

17 октября 2017 года народный депутат Б.Розенблат сообщил, что срок действия меры пресечения в отношении него закончился, но он и дальше будет содействовать расследованию уголовного производства, фигурантом которого он является.