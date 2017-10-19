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15:12 19.10.2017

Виновница ДТП со смертельным исходом в Харькове отказалась давать показания – полиция

Виновница ДТП со смертельным исходом в Харькове отказалась давать показания – полиция

 Киевский районный суд г.Харькова в пятницу, 20 октября, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 20-летней харьковчанки – водителя Lexus'а, который в центре города въехал в пешеходов, в результате чего 5 человек погибли на месте.

"Мера пресечения будет избираться завтра в Киевском райсуде", - сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге в четверг.

Он также подтвердил, что девушка находилась за рулем машины, которая принадлежит ее отчиму.

"Это подтверждено. Собственник транспортного средства будет вызван следователями для допроса", - сказал О.Бех.

Начальник областной полиции сообщил, что виновница ДТП 4 раза привлекалась к админответственности за нарушение правил дорожного движения по ч.ч.1,3 ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях в 2016 году и дважды – с начала этого года.

В свою очередь начальник следственного управления Сергей Чиж, также принимавший участие в брифинге, сообщил, что задержанной был предоставлен адвокат из центра правовой помощи и разъяснены ее права. Девушка отказалась давать показания относительно себя, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения.

Водитель задержана в порядке ст.208 УПК Украины.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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