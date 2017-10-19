События

14:58 19.10.2017

В Украине в ближайшие сутки будет по-прежнему тепло

В Украине в ближайшие сутки будет по-прежнему тепло

В Украине в ближайшие сутки 20 октября погоду будет определять поле повышенного давления и, как и ранее, теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не прогнозируются. Ночью и утром ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°, в южной части и на Закарпатье 17-22°.

В Киеве 20 октября без осадков, температура ночью около 10°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 октября самая высокая температура днем была 20,9° в 1921 году, самая низкая ночью -5,6° в 1920 году.

В Украине 21 октября без существенных осадков, лишь днем в западной части небольшой дождь. В южной части и Карпатском регионе ночью и утром туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, в южных областях до 12°, на севере Левобережья около 0°; днем 8-13°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-19°.

В Киеве 21 октября без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

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Интерфакс-Украина
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