В акции под Радой принимают участие около 700 человек – МВД

В акции протеста возле здания Верховной Рады по состоянию на 11:00 четверга принимают участие около 700 человек, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"По состоянию на 11:00 в мероприятиях у Рады участвует около 700 лиц", - сказано в сообщении МВД Украины в микроблоге Твиттер в четверг.

Как сообщалось, 17 октября 2017 года ряд политических партий и общественных организаций начали под Верховной Радой акцию "Большая политическая реформа", в рамках которой требуют от депутатов проголосовать за создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и реформу избирательного законодательства.