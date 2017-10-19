События

11:01 19.10.2017

Для активистов на площади Конституции организовали трансляцию заседания Рады

Для активистов на площади Конституции организовали трансляцию заседания Рады

Площадь Конституции возле здания Верховной Рады с открытием пленарного заседания парламента заполнилась участниками митинга, которые слушают налаженную организаторами акции трансляцию из зала заседаний.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции по состоянию на 10.30 четверга собрались около полутысячи активистов. Часть из собравшихся ранее организованной колонной пришли из Мариинскго парка с флагами столичного отделения ВО "Батькивщина", однако находящиеся в палаточном городке у парламента представители бывшего добровольческого батальона "Донбасс" попросили их свернуть партийную символику, как это было уговорено участниками акции накануне.

В палаточном городке также стало многолюдней. Периодически туда приходят поддерживающие требования активистов народные депутаты, в частности, Анна Гопко, Егор Соболев, Олег Березюк. Они общались с участниками акции и отвечали на вопросы журналистов.

Обстановка у парламента на улице Грушевского и площади Конституции спокойная.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ночь в палаточном городке под Радой прошла без происшествий

Задержанные ранее активисты уже вернулись в палаточный городок под Радой, где ждут прихода Саакашвили

Полиция Киева задержала в среду 11 активистов

Близ палаточного городка на Грушевского неизвестные распылили слезоточивый газ

Под Радой находится около 200 митингующих, ситуация контролируемая

По факту ранения полицейского под Радой открыто дело - полиция

Под Радой в палатках останется оргкомитет акции протеста

Активисты пытаются воспрепятствовать выходу из здания Рады депутатов

Активисты установили уже 14 палаток под Радой

Полиция подтверждает информацию о минимум одном пострадавшем правоохранителе в ходе столкновения на ул.Грушевского

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Facebook Messenger заявил о возможности использования приложения "российскими агентами" для влияния на выборы в США

Представители Google, Microsoft, Facebook и Twitter обсудят с министрами стран G7 борьбу с терроризмом в сети

Апелляционный суд отменил арест фигуранта дела о событиях 2 мая в Одессе россиянина Мефедова, но на свободу он не вышел

Харьковский аэропорт задерживает рейсы из Киева и Стамбула из-за тумана

Погибших в ДТП в Харькове пятеро, за жизни других борются доктора, уточнили в МВД

Омелян настаивает на введении "драконовских" штрафов за нарушения на дорогах

Женщина покончила с собой в Одесском СИЗО

Пострадавшие в ДТП в центре Харькова сестры прооперированы и остаются в реанимации

Канадский "закон Магнитского" вступил в силу

Проверка ГИС не выявила фактов коррупции среди государственных исполнителей – Минюст

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА