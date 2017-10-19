Для активистов на площади Конституции организовали трансляцию заседания Рады

Площадь Конституции возле здания Верховной Рады с открытием пленарного заседания парламента заполнилась участниками митинга, которые слушают налаженную организаторами акции трансляцию из зала заседаний.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции по состоянию на 10.30 четверга собрались около полутысячи активистов. Часть из собравшихся ранее организованной колонной пришли из Мариинскго парка с флагами столичного отделения ВО "Батькивщина", однако находящиеся в палаточном городке у парламента представители бывшего добровольческого батальона "Донбасс" попросили их свернуть партийную символику, как это было уговорено участниками акции накануне.

В палаточном городке также стало многолюдней. Периодически туда приходят поддерживающие требования активистов народные депутаты, в частности, Анна Гопко, Егор Соболев, Олег Березюк. Они общались с участниками акции и отвечали на вопросы журналистов.

Обстановка у парламента на улице Грушевского и площади Конституции спокойная.