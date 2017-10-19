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10:52 19.10.2017

Представители Google, Microsoft, Facebook и Twitter обсудят с министрами стран G7 борьбу с терроризмом в сети

Представители Google, Microsoft, Facebook и Twitter обсудят с министрами стран G7 борьбу с терроризмом в сети

 Представители крупнейших интернет-компаний, в том числе Google, Microsoft, Facebook и Twitter, на этой неделе обсудят с министрами внутренних дел стран G7 меры по борьбе с террористическими группировками в сети, сообщают западные СМИ.

"Интернет играет важную роль в распространении радикализма. Около 80% переговоров и навязывания радикальной идеологии происходит в сети", - заявил глава МВД Италии Марко Миннити.

Также ожидается, что министры внутренних дел Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и США намерены обсудить угрозы новых терактов, поскольку многие боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в последние месяцы покинули Сирию и Ирак на фоне военных поражений ИГ и теперь представляют потенциальную угрозу для жителей западных стран.

Встреча глав МВД G7 назначена на 19-20 октября, она пройдет на итальянском острове Искья.

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