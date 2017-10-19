События

10:30 19.10.2017

Погибших в ДТП в Харькове пятеро, за жизни других борются доктора, уточнили в МВД

Погибших в ДТП в Харькове пятеро, за жизни других борются доктора, уточнили в МВД

 В результате ДТП, которое произошло в среду вечером в Харькове, погибли 5 человек, уточнил глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Хочу уточнить, что на данный момент погибших все-таки пятеро. За жизни других борются доктора, но фактических жертв пока пять", - сказал А.Шевченко журналистам возле Верховной Рады в четверг утром.

Он выразил надежду, что следствие под руководством начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Олега Беха пройдет быстро и объективно, и все обстоятельства смертельного ДТП будут установлены.

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган отметила, что виновница ДТП – девушка, которая была за рулем внедорожника и совершила наезд на людей, по предварительной информации не была под воздействием алкоголя.

"Предварительный анализ – трезвая, в кафе проверили счет – алкоголя не было", - написала Л.Сарган в комментариях в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения

Позже в МВД сообщили, что количество жертв харьковского ДТП увеличилось до 6 человек.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Женщина, которая находилась за рулем внедорожника, уже задержана.

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Интерфакс-Украина
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