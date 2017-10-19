Женщина покончила с собой в Одесском СИЗО, сообщил помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Как сообщил Р.Форостяк в четверг на своей странице в Facebook, арестованная порезала себе вены. Когда ее сокамерница почувствовала, что на нее капает кровь и вызвала охрану, женщину спасти уже не удалось.

По факту гибели женщины открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

При этом Р.Форостяк отметил, что погибшая находилась в СИЗО по подозрению в убийстве своего трехмесячного ребенка.

Данный инцидент произошел около недели назад. Правоохранители тогда задержали 28-летнюю женщину, которая задушила свою дочку. Тело ребенка было обнаружено в одной из комнат квартиры, и мать призналась в убийстве.

Как сообщалось, две недели назад в Одесском СИЗО с собой покончил 33-ллетний арестант.

Как сообщалось, вечером 17 августа т.г. заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве - им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того, следователи прокуратуры Одесской области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Позднее правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве в последнее время практически не появлялся в своей камере, а жил в хоздворе, где размещался свинарник. При этом санкция суда на то, чтобы заключенный более двух часов был вне камеры, отсутствует. Также в хоздворе были обнаружены незарегистрированные нож и топор, с помощью которых преступник убил и расчленил свою жертву.

На время расследования от своей должности был отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском СИЗО, в ходе которой выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми. По результатам проверки начато уголовное производство по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, которое позднее было переквалифицировано на "пытки" (ч.2 ст. 127 365 Уголовного кодекса Украины).