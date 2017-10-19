События

10:05 19.10.2017

Пострадавшие в ДТП в центре Харькова сестры прооперированы и остаются в реанимации

Пострадавшие в ДТП в центре Харькова сестры прооперированы и остаются в реанимации

 Две сестры, пострадавшие в результате произошедшего накануне наезда внедорожника Lexus на толпу людей на ул.Сумская в Харькове, прооперированы и в настоящее время находятся в отделении реанимации городской больницы скорой и неотложной помощи.

"У обеих повреждения внутренних органов и переломы, у одной из них также сложная черепно-мозговая травма. Сейчас обе сестры прооперированы и находятся в реанимации", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского горсовета в четверг утром.

По словам собеседника агентства, в "неотложке" остаются также еще двое травмированных в результате ДТП, доставленных накануне вечером. Кроме того, за ночь в больницу обратились еще три человека (водитель Volkswagen'а, водитель и пассажирка Lexus'а). Все трое осмотрены, от госпитализации отказались.

По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, еще двое травмированных (в т.ч. беременная женщина), доставленные в областную клиническую больницу, - в нормальном состоянии.

"Беременность у женщины на 20-й неделе сохранена, прогноз хороший", - сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), еще один пострадавший скончался от полученных травм спустя непродолжительное время после ДТП. Остальные пострадавшие в аварии были доставлены в медучреждения.

Водитель Lexus’a задержана. ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

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