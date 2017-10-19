Ночь в палаточном городке под Радой прошла без происшествий

По состоянию на утро четверга обстановка в правительственном квартале в центре Киева остается спокойной, служащие учреждений идут на рабочие места, а активисты из палаточного городка, установленного на ул.Грушевского у здания Верховной Рады, завтракают и пьют чай и общаются.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", полицейские кордоны из металлических ограждений, на которых правоохранители досматривают личные вещи на предмет наличия потенциально опасных изделий, установлены в двух местах – у гостиницы "Киев" и на ул.Садовой. При этом всех желающих пройти к палаточному городку правоохранители после досмотра пропускают без препятствий.

Возле двух входов в здание парламентских комитетов по состоянию на 8.00-9.00 четверга активистов нет, однако стоит по десятку правоохранителей.

В самом палаточном городке корреспонденту сообщили, что ночь прошла спокойно. "Все живы и здоровы. Провокаций не было", - рассказал активист с шевронами бывшего добровольческого батальона "Донбасс".

При этом оценить количество ночевавших в палаточном городке активистов достаточно сложно, поскольку они постоянно перемещаются по своим делам.

На сцене, установленной на площади Конституции у здания парламента, в настоящее время пусто, саму конструкцию и аппаратуру сторожат представители партии "Национальный корпус". Они пояснили, что обеспечивают сохранность имущества партии.

В Мариинском парке в 9.00 начали собираться в колонну около сотни пожилых женщин с флагами столичного отделения ВО "Батькивщина".

Вместе с тем, у верхнего выхода со станции метро "Крещатик", выходящего к правительственному кварталу, также собрались несколько сотен пожилых женщин. Они пояснили корреспонденту агентства, что намерены в четверг продолжить начатую во вторник, 17 октября, акцию под стенами Нацбанка Украины.

По периметру здания Верховной Рады по-прежнему стоят частой цепью сотрудники Нацполиции и Нацгвардии в защитном обмундировании.