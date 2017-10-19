В киевских вузах задержаны взяточники незаконно продолжавшие сроки пребывания в Украине отчисленных студентов-иностранцев – прокуратура

В Киеве задержаны чиновники вузов, которые за взятку незаконно продолжали сроки пребывания в Украине отчисленных студентов-иностранцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно с СУ ГУ ЧП в Киеве по оперативному сопровождению УЗЭ в г.Киеве разоблачены на системном взяточничестве заместитель декана факультета по работе с иностранными гражданами НМУ им. Богомольца, инспектор центра международного сотрудничества и развития, сектора по работе с иностранными студентами Университета государственной фискальной службы Украины и директор международного центра в Европейском университете, которые наладили схему вымогания и получения неправомерной выгоды от иностранных граждан за содействие в решении вопросов не отмена разрешения на временное пребывания на территории Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации уточняется, что действуя по предварительному сговору, чиновники оформляли иностранных граждан и иностранных студентов, которые были отчислены из учебных заведений Украины, на подготовительные курсы различных вузов, без фактического их посещения, тем самым безосновательно продлевая срок их пребывания на территории государства.

За оформление 6 месяцев таких курсов служащие высших учебных заведений требовали от $600 до $800.

Указанные должностные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас задержанным лицам прокуратурой города Киева готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Сведения о содеянном уголовного преступления внесены в ЕДРР по ч.4 ст. 368-3 (коммерческий подкуп должностного лица) УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.