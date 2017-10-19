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05:45 19.10.2017

Проверка ГИС не выявила фактов коррупции среди государственных исполнителей – Минюст

        Минюст провел комплексную проверку эффективности работы Государственной исполнительной службы и осуществил организационные и кадровые изменения, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

      "Была проведена проверка эффективности работы системы ГИС в регионах… Назначено новое руководство Департамента государственной исполнительной службы. Также была проведена ротация руководства в ряде областей, в частности в Запорожской и Кировоградской",- говорится в сообщении в среду.

      После критики в СМИ была проведена проверка работников исполнительной службы на полиграфе. Проверка не выявила фактов коррупционных нарушений со стороны государственных исполнителей.

      Кроме того, по запросу Минюста, банковские учреждения предоставили исчерпывающую информацию об операциях со счетами государственных исполнителей, которые попали под подозрение средств массовой информации. Никаких сомнительных операций или операций, которые проводились с их счетами третьими лицами, банковскими учреждениями не зафиксировано.

      "Мы осознаем, что в системе, в которой работает более 4 тыс человек, избежать нарушений со стороны отдельных лиц достаточно сложно. Однако мы открыты для того, чтобы реагировать на заявления и обращения со стороны СМИ и общественности, проводить соответствующие проверки и, в случае необходимости, совместно с правоохранительными органами привлекать нарушителей к ответственности",- резюмировала в своем заявлении пресс-служба.

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