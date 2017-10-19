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02:40 19.10.2017

Канадский "закон Магнитского" вступил в силу

Канадский "закон Магнитского" вступил в силу

        Одобренный палатой общин и сенатом Канады "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или "закон имени Сергея Магнитского" получил в среду королевскую санкцию и вступил в силу.

      "Закон S226, принятый сенатом и палатой общин, получил королевскую санкцию", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" канадского сената.

      Кроме того, соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады.

      Ранее "закон имени Сергея Магнитского" был принят нижней и верхней палатами парламента Канады.

      Закон предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

      Принятый закон является аналогом американского "акта Магнитского", подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.

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