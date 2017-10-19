ДТП в центре Харькова с многочисленными жертвами произошло из-за нарушения ПДД, версия "теракт" не рассматривается - полиция

Авария со смертельным исходом, которая произошла в центре Харькова в среду вечером, произошла из-за нарушения правил дорожного движения, сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Олег Бех.

"На перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения", - сказал О.Бех журналистам поздно вечером в среду.

Он уточнил, что одна из пострадавших – беременная женщина. По его словам, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

О.Бех сообщил также, что водитель Lexus’a задержана в порядке ст.208 УПК Украины и проходит медицинское освидетельствование.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривает ли полиция версию теракта, О.Бех сказал: "Нет, такую версию мы не рассматриваем".

Список погибших и травмированных в результате ДТП, чьи личности уже установлены, обнародован на странице ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.