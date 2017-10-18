Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 27 октября

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе намерены собраться на следующее заседание в Минске в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"На 27 октября запланировано следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске", - сказала Д.Олифер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

Такая дата встречи является плановой и была согласована участниками ТКГ еще в середине июня. Тогда стороны согласовали, что в течение осени и зимы 2017 года Группа встретится в Минске девять раз: 6 и 20 сентября, 4, 18 и 27 октября, 15 и 29 ноября, 5 и 20 декабря.