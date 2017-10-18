Полиция Киева задержала в среду 11 активистов

Сотрудники главного управления Национальной полиции Украины в г.Киев в среду задержали в "правительственном квартале" 11 активистов в связи с препятствованием в возвращении ранее отобранного у правоохранителей спецсредств, включая щиты.

"Всего были задержаны 11 человек, их доставили в райуправление полиции. Двоих уже отпустили. После составления админпротоколов их всех отпустят", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером начальник пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блищик.

По ее словам, инцидент произошел на почве того, что сотрудники полиции намеревались вернуть отобранные ранее полицейские щиты. Полицейские некоторое время уговаривали активистов добровольно возвратить амуницию, однако последние отказывались и высказывали намерения пройтись с ними по Киеву.

После этого полицейские вынуждены были отобрать свои спецсредства, что и было сделано.

Вместе с тем, начальник ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112.Украина" уточнил, что щиты и прочая защитная амуниция были ранее похищены у участвующих в мероприятиях по обеспечению порядка во вторник сотрудников Нацгвардии Украины.

"Я не понимаю, зачем в Киеве, в мирном европейском городе ходить со щитами и таким образом провоцировать и создавать нехорошую картинку. На требования полиции вернуть щиты и не нарушать порядок был отказ и полиция предприняла меры, чтобы предотвратить провокации и изъяла ранее украденные у Нацгвардии специальные средства", - сказал начальник столичного главка полиции.

А.Крищенко признал, что полиция была вынуждена точечно применить баллончики со слезоточивым газом, поскольку участники акции оказывали активное сопротивление правоохранителям. При этом, по его словам, пострадавших ни со стороны полицейских, ни со стороны активистов, нет.

"Составляются админматериалы за сопротивление и невыполнение законных требований полиции. Двое из задержанных уже отпущены", - сказал А.Крищенко и добавил, что задержанные проверяются на причастность к похищению спецсредств в рамках открытого ранее уголовного производства.