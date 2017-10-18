События

17:34 18.10.2017

На Киевщине СБУ изъяла 850 тыс. пачек контрабандных сигарет

На Киевщине СБУ изъяла 850 тыс. пачек контрабандных сигарет

Сотрудники СБУ изъяли в Киевской области 850 тыс. пачек сигарет, контрабандно ввезенных из соседней страны.

"Правоохранители установили, что дельцы незаконно ввозили крупные партии подакцизных товаров без уплаты таможенных платежей и налогов. Затем они планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

Оперативники спецслужбы во время санкционированных судом обысков выявили в складских помещениях контрабандистов очередную партию ввезенных в Украину сигарет. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются лица, причастные к контрабандному бизнесу. Продолжается досудебное следствие.

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