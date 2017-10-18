События

15:43 18.10.2017

Арестованный в Украине узбекский журналист Охунжонов освобожден из-под стражи

Узбекский журналист Нарзулло Охунжонов (Narzullo Okhunjonov), который находился в международном розыске и был арестован решением суда в Киеве 25 сентября сего года, был освобожден из-под стражи 18 октября, пишет "Институт массовой информации" со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Федорова.

"Он уже дома. Его освободили сегодня после обеда, уже где-то около 13 часов мы его забрали", - сказал адвокат в среду, отметив, что состояние здоровья Н.Охунжонова ухудшилось.

По словам А.Федорова, приняла решение освободить журналиста из-под стражи прокуратура. Другую информацию адвокат сказать не смог, поскольку еще не имеет на руках решения об освобождении.

Как сообщалось, Н.Охунжонов был арестован решением Соломенского районного суда г.Киева на 40 суток.

Перед этим, 20 сентября, украинские правоохранители задержали его по международному ордеру на арест, когда он с семьей прибыл в Украину из Турции с намерением получить политическое убежище. По словам директора киевского Института медиа информации Оксаны Романюк, Н.Охунжонов был задержан, поскольку его имя содержалось в списке Интерпола, т.к Узбекистан подал на него международный ордер по обвинению в мошенничестве.

В свою очередь адвокат задержанного утверждает, что его подзащитный покинул Узбекистан, дабы избежать политически мотивированных преследований. Согласно данным Комитета по защите журналистов (CPJ), Н.Охунжонов в своих материалах критикует авторитарную власть Узбекистана, а его статьи публикуются в различных интернет-изданиях.

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