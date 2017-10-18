МИД Украины до сих пор не получил информации от белорусской стороны об обстоятельствах задержания Гриба

Министерство иностранных дел Украины не получило от белорусской стороны официальной информации об обстоятельствах задержания украинца Павла Гриба на территории Беларуси, сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Поэтому посольство Украины в Беларуси в конце сентября повторно обратилось с нотой к МИД Беларуси по делу о предоставлении информации об обстоятельствах возможного задержания П.Гриба на территории Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

В.Кирилич также уточнил, что белорусская сторона не предоставила официальной информации относительно задержания П.Гриба на территории Беларуси.