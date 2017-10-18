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14:50 18.10.2017

МИД Украины до сих пор не получил информации от белорусской стороны об обстоятельствах задержания Гриба

МИД Украины до сих пор не получил информации от белорусской стороны об обстоятельствах задержания Гриба

Министерство иностранных дел Украины не получило от белорусской стороны официальной информации об обстоятельствах задержания украинца Павла Гриба на территории Беларуси, сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Поэтому посольство Украины в Беларуси в конце сентября повторно обратилось с нотой к МИД Беларуси по делу о предоставлении информации об обстоятельствах возможного задержания П.Гриба на территории Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

В.Кирилич также уточнил, что белорусская сторона не предоставила официальной информации относительно задержания П.Гриба на территории Беларуси.

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