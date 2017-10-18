Консулы получили разрешение на посещение украинца Гриба 23 октября

Украинские консулы получили разрешение на посещение 23 октября украинца Павла Гриба, удерживаемого в России.

"Я должен сообщить, что, по предварительной информации, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение на посещение Павла Гриба 23 октября", - сказал представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он также напомнил, что ранее украинский консул посетил П.Гриба 18 сентября.

Как сообщалось, Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) в эту среду продлил содержание под стражей П.Гриба до 4 января 2018 года.